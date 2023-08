Storia diplomatica | Noel Charles

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una cosa che non si può non notare è il fatto che l’ambasciata del Regno Unito a Roma è particolarmente nuova. Eppure è immersa in un quartiere, quello di Porta Pia, di caseggiati antichi, tra i quali spicca quello bianco del 1971. Oggi molti romani, non ricordano il fatto. In quell’occasione qualcuno tentò di addossare la colpa ai fascisti del Far(Fronte di azione rivoluzionaria) di Pino Romualdi, che ovviamente non c’entrava per nulla. Esattamente 70 anni fa, il 31 ottobre 1946, accadde a Roma un episodio tanto grave quanto ormai dimenticato: quaranta chili di tritolo furono depositato davanti l’ambasciata del Regno Unito a Roma, di cui l’Ambasciatore Nobel, che era dove è ora, ossia nei pressi di Porta Pia, distruggendola completamente. Gli autori del gravissimo attentato, che causò per fortuna solo due feriti, entrambi italiani, erano componenti ...