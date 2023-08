Stop all’estate 2023 | grandine | temporali e temperature in picchiata

Leggi su caffeinamagazine

L'anticiclone africano Nerone da oggi alla sua massima potenza e ha già stracciato importanti record di caldo, come quello dello zero termico in montagna dove lesono state sempre positive fino a 5328 metri! Questo significa che tutti i ghiacciai alpini si sono fusi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un cambiamento epocale con lo zero termico che è salito di circa 300 metri oltre il precedente record in Italia. Ma tutta la catena alpina ribolle e anche in Svizzera, con 5298 metri, è stato stracciato il precedente primato, dal 1954, anno di inizio rilevazioni con le radiosonde. Fino al weekend Nerone non lascia spazio a speranze di fresco e piogge. Almeno fino a domenica 27 sarà sull'Italia, ma anche su gran parte dell'Europa, dalla Penisola Iberica fin verso il Mar Nero.