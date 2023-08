Stipendio | perché l' Europa ha cancellato il segreto

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Si potranno conoscere le buste paga dei colleghi per verificare che non ci siano discriminazioni retributive tra uomini e donne. Ora gli Stati Ue devono recepire la direttiva. C'è tempo fino al 2026

Questo significa che può riconoscere unodifferente a due colleghi che svolgono le stesse ... Ma come si fa a rendersi conto se un collega guadagna di più solamenteè uomo se non è ......in sterline) Squadra Giocatore Costo del trasferimentoMultiplo sul precedente...di proprietà del PIF possono giustificare il pagamento di premi significativi per i giocatori...L'incastro non è sempliceil Chelsea ha detto di non essere interessato a Vlahovic ma ... il Chelsea vorrebbe vendere subito il giocatore, che percepisce unofaraonico, mentre la Roma ...