Sticchi Damiani Aci indagato | il legale | Chiariremo dai magistrati in tempi rapidissimi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il presidente dell'Aci Angelo"chiarirà alla Autorità giudiziaria, in, l'insussistenza di ogni addebito", e "la vicenda sarà presto positivamente definita". A dirlo è l'avvocato Roberto Eustachio Sisto in relazione all'inchiesta in cui il presidente dell'Aci risultaper falso dalla Procura di Roma. Il difensore di, risponde "'al singolare' spazio giornalistico dedicato ad un mero avviso di conclusione delle indagini preliminari". La procura di Roma - in base a quanto riportato da alcuni giornali - ha proceduto alla chiusura dell'indagine in cui viene contestato all'di aver "dichiarato falsamente i dati relativi ai propri redditi", aggirando così - secondo l'impianto accusatorio relativo agli anni compresi tra ...