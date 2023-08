Stellantis - Con Leapmotor una possibile partnership in Cina

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il gruppostarebbe valutando di avviare unacon un marchio cinese di auto elettriche. L'obiettivo, come riportato da Bloomberg, sarebbe quello di rafforzare la presenza nel più grande mercato automobilistico al mondo. Secondo una fonte interna che ha voluto mantenere l'anonimato, il colosso nato dalla fusione di FCA e PSA starebbe valutando unacollaborazione con la(ZhejiangTechnologies), un costruttore che incommercializza già da tempo diversi modelli a batteria tra Suv, berline, compatte e pure una piccola coupé. Nuovi orizzonti. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, laavrebbe destato l'attenzione anche di altri costruttori europei, come il gruppo Volkswagen, anche se da Wolfsburg non è arrivata ...