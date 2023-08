(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ultimi giorni di vacanza perDe, che si prepara al suo grandein tv. L’ex ballerino appare lontanissimo da, confermando le voci di una crisi che sembra anticipare la terza separazione serie dalla moglie, dopo i precedenti momenti difficili per la coppia. A raccontare i dettagli della vacanza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Le loro strade si sono separate e mentre Belen ha avuto una figlia, Luna Marì con Antonio Spinalbese,Deha avuto vari flirt. Poi c'è stato il ritorno di fiamma e l'apparenza felice ...... i due figli ed Elio,ha scelto solo la compagnia di pochi fidati amici per le vacanze. Rientrato da New York (dove è stato una settimana con Santiago), Deha soggiornato prima in ......nell'area di Fincantieri a Genova è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandi ... "Un confronto proficuo con il ministroPatuanelli per ridurre il […] Navigazione ...

Stefano De Martino si gode gli ultimi giorni di vacanza, la vita con Belen è ormai lontana Fanpage.it

Stefano De Martino sta godendo gli ultimi giorni di ferie in Sardegna a bordo della sua barca, in compagnia di un gruppo di amici. Dopo la rottura con ...Stefano De Martino, ultime vacanze senza Belen e prima del ritorno in tv: la Rodriguez sempre più lontana. Il resoconto del settimanale Chi.