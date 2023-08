Stefano De Martino si frequenta con Beatrice Vendramin?

d'Aveto: auto fuori strada durante il Rally della Lanterna: una persona trasportata in ... Il bilancio è di una persona,il copilota, trasportata in codice rosso all'ospedale Sandi ...Per la rivista Chi non ci sono dubbi: è un'estate da single quella dide ...... Antonio Tavani , sindaco di Fara San, già candidato anche lui alle politiche, e dell'ex ... oltre a quella del citato Leonardo D'Addazio, certa è la candidatura diCardelli, ...

Stefano De Martino, vacanza in barca lontano da Belen: «Spunta una donna al suo fianco» leggo.it

Da settimane ormai si parla della crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nonostante sia diverso tempo che non li vediamo insieme, esistono persone che credono si tratti solo di un modo per ...Dopo Belen Rodriguez anche Veronica Cozzani, mamma della showgirl argentina, sembra inviare delle frecciatine social al suo ormai ex genero Stefano De Martino. Tra le stories pubblicate sul suo ...