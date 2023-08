(Di mercoledì 23 agosto 2023) Quattro giorni non-stop nel mondo del digitale, ecco primi ospiti annunciati(Bt) perche torna dal 31al 3 settembre per quattro giorni non-stop nel mondo del digitale: 48 ore di competition tra lepiù innovative selezionate per la maratona, confronto con le aziende, formazione, grandi eventi e momenti di approfondimento con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese che quest’anno si concentreranno in special modo sul tema dell’Intelligenza Artificiale, oggi più che mai al centro del dibattito internazionale. L’ottava edizione didebutterà giovedì 31in Piazza Castello con gli appuntamenti aperti al pubblico che avranno inizio alle 19.30 anche venerdì ...

... incubatori e acceleratori, ha segnato quest'anno un nuovo record, portando l'ecosistema delledia sfiorare quota 2000. Tra i partner dii nomi delle più importanti imprese ...Il premio di Aulab per una dellevincitrici di2023 Nel contesto di2023, Aulab mette in palio un premio speciale: un percorso di formazione in ambito secure coding. Questo ...... incubatori e acceleratori, ha segnato quest'anno un nuovo record, portando l'ecosistema delledia sfiorare quota 2000. Tra i partner dii nomi delle più importanti imprese ...

Startup: Digithon 2023, tutto pronto a Bisceglie, al via dal 31 agosto Adnkronos

Tutto pronto a Bisceglie (Bt) per DigithON 2023 che torna dal 31 agosto al 3 settembre per quattro giorni non-stop nel mondo del digitale: 48 ore di competition tra le startup più innovative seleziona ...Dal 31 agosto al 3 settembre 2023 a Bisceglie c'è DigithON 2023, la più grande maratona digitale di Italia: al via le iscrizioni ai due Talk di Aulab ...