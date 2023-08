Starfield | cosa sapere prima di iniziare a giocare

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’universo disi preannuncia immenso, tra pianeti, galassie e cose da: ecco la nostra “guida galattica per autostoppisti” Tenetevi pronti: l’arrivo dinon è poi tanto lontano, ed è per questo che (come ormai vi potete aspettare da noialtri) abbiamo elencato ogniche possa essere utilesul gioco. Con meno di un mese tra noi e l’ultima fatica di Bethesda. Il gioco di ruolo cosmico (per ambientazione e ambizioni) del team di sviluppo è anche la suaIP originale da un quarto di secolo a questa parte, motivo per il quale la nuova creazione dei papà di The Elder Scrolls (e, cough cough, Fallout) ha colto parecchia attenzione da parte del pubblico. Considerate questa una T.F.A.Q. (Tutto Fuorché Annose Quisquilie) se volete, in attesa di ...