Star Wars | l' action figure di Ahsoka è ora in offerta su Amazon

: il Ritorno dello Jedi compie quarant'anni e per l'occasione un nuovo progetto prende forma da una Galassia lontana lontana: i dettagli sono ancora frammentati, ma pare che l'attore Jon Hamm ...I precedenti diin ambito televisivo sono altalenanti: se The Mandalorian ci ha fatti innamorare sin dal primo momento e la recente Andor ha saputo sorprenderci con toni più adulti, show come The Book of ...Il cast Nei panni della protagonista Ofelia troviamo Daisy Ridley , nota al grande pubblico per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di. Naomi Watts è qui nel doppio ruolo della ...

Si tratta del titolo più atteso dell’estate di Disney+. E come potrebbe essere altrimenti visto che questo è l’ennesimo capitolo della nuova saga di “Star Wars” Ma veniamo alla storia. Questa volta ...La già ricca programmazione Disney, riguardante i rilasci delle storie incentrate sull’universo Star Wars, potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo della saga iniziata da George Lucas con il lancio ...