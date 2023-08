Star Wars ha infranto l' unica e sola regola di George Lucas dopo 46 anni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il secondo episodio di Ahsoka, nuova serie per Disney+, ha introdotto una nuova galassia nel vasto universo di, creando di fatto un qualcosa di mai visto prima per il canone del franchise. La sequenza di apertura di, con i titoli a scorrimento, è diventata nel corso del tempo un vero e proprio marchio di fabbrica del franchise soprattutto per via del mantra "in una Galassia lontana, lontana". Ma l'episodio 2 di Ahsoka, serie TV arrivata quest'oggi su Disney+, ha rimescolato le carte in tavola infrangendo l'stabilita da46. Come? Attraverso l'introduzione di una nuova galassia. Attenzione spoiler Nell'episodio in questione Morgan Elsabeth ...