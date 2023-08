Stangata scuola | la denuncia | andarci costerà fino a 600 euro in più

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “I prezzi di uno zaino di marca per lapossono facilmente superare i 200, ma addirittura arrivare a sfondare la soglia dei 1.300”. I conti in tasca a quelle famiglie italiane che si apprestano tra qualche settimana a mandare i bambini aper l’inizio dell’anno scolastico li fa Assoutenti, provocando lo sconforto di quanti forse avevano dimenticato (complice l’estate e gli ombrelloni) dei costi per far studiare i propri pargoli. Assoutenti stima che tale costo sull’economia domestica possa arrivare con una certa semplicità ai 1.200all’anno. Secondo gli studi dell’associazione di consumatori i listini del comparto scolastico sono in forte rialzo per tutti i prodotti. Insomma, cartelle ed astucci non sono avulse dalla spirale inflattiva e Assoutenti sostiene che una ...

Dopo il caro - vacanze, sarà stangata anche sul fronte scuola per le famiglie italiane. S'impennano infatti i prezzi di libri, cancelleria, zaini e materiale didattico. Secondo quanto rilevano i dati del monitoraggio effettuato ...L'anno scolastico che sta per cominciare sarà una stangata per le famiglie in Sardegna, come del ... grazie ai rincari fra l'8 e il 10% che non danno tregua neanche sul fronte scuola. Le cause indicate ..."Quella per la scuola" rileva l'O. N. F. " si conferma una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie". La soluzione a cui molti ricorreranno " deduce l'Osservatorio " è "il riutilizzo del ...

(Adnkronos) – Dopo il caro-vacanze, sarà stangata anche sul fronte scuola per le famiglie italiane. S’impennano infatti i prezzi di libri, cancelleria, zaini e materiale didattico. Secondo quanto rile ...ROMA. Ogni alunno spenderà quest’anno 600 euro circa per tornare sui banchi di scuola. È il prezzo del materiale scolastico, che, rispetto allo scorso anno, ha subìto un medio aumento del 6,2 per ...