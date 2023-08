(Di mercoledì 23 agosto 2023) Imparare a fare la spesa, conservare correttamente gli alimenti e riutilizzarli in modo creativo sono azioni fondamentali per ridurre l’impatto dell’intero settore agrosull’ambiente. Nel nostro piccolo possiamo fare molto. Scopriamo come.

Losi riferisce a 'l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano che, in assenza di uso ...Evitare lotutelando i consumatori.E 'la pace, come vediamo drammaticamente con la guerra in Ucraina e il commercio del grano, è collegata a un'equa distribuzione del cibo e alla lotta contro lo' fa presente l'...

Spreco alimentare, ecco una guida facile per ridurlo in casa L'Eco di Bergamo

Una volta portati a casa dei prodotti alimentari, per far sì che durino e non debbano essere buttati, si possono seguire poche semplici regole, a partire da come si organizza il frigorifero.TARANTO – Anche il Comune di Taranto presente al meeting di Rimini al confronto sulla risorsa cibo. Evitare lo spreco alimentare tutelando i consumatori.