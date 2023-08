Sponz Fest | si torna sul palcoscenico di “casa”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver abitato Sant’Andrea di Conza, Andretta e Aquilonia, mercoledì 23 agosto illì dove tutto è cominicato, a Calitri, per una due giorni nel centro storico, una celebrazione di dieci anni di comunità e di follia in musica. In mattinata ci sono state le lezioni della Libera università per ripetenti: lo scrittore e musicista Marco Rovelli presenta La sofferenza peggiore è nella solitudine che l’accompagna, cit. Malraux, mentre contemporaneamente al Cinema Rossini il fisico Piero Martin protagonista dell’incontro Pazza idea. Scienza errante tra rivoluzioni, errori e apparenti follie. Poi, sempre allo SMAC, lo scrittore Ermanno Cavazzoni con “Memorie di malati di nervi – Come gli scritti dei matti, mattoidi ed eccentrici hanno influenzato la letteratura del ‘900”. Alle ore 18.30 nello Slargo di Dem ...