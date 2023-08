Spalletti in Nazionale | Gravina attacca De Laurentiis | sulla clausola

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non si placa il botta e risposta trae Depresente sul contratto con il Napoli del neo CT LucianoDopo giorni di discussioni, nelle quali l’argomento principale era il pagamento delladi tre milioni di euro circa, sottoscritta dal Napoli e Lucianonel momento in cui il tecnico di Certaldo ha deciso di lasciare il club e prendersi un anno sabbatico, alla fine la FIGC non ha badato alle richieste del presidente Dee ha ufficializzatocome nuovo CT. Poi il presidente Deha duramente criticato la Federazione attraverso una lunga lettera sul sito ufficiale del Napoli, imputando auna difficoltà nel tenere ...

