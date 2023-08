Spalletti ct Italia | presentazione il 2 settembre a Coverciano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L'annuncio della Figc. Gravina: "E' l'uomo giusto" Lucianosarà presentato sabato 2come nuovo commissario tecnico della Nazionale. “Sabato 2alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di, sarà presentato ai media il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina”, annuncia la Figc. “Ho sceltoperché ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano il calcio, è una guida forte e sicura, ha esperienza e un gioco brillante. Ma soprattutto perché, già alla prima telefonata, ha mostrato un entusiasmo contagioso”, ha detto oggi Gravina in un’intervista al Corriere della Sera. “È un tecnico all’avanguardia, che lavora ...

In merito alla questione della clausola che legaal Napoli, Gravina ha spiegato: "All'inizio neppure sapevo dell'esistenza di questo documento, l'ho scoperto dai giornali. I nostri avvocati ...L'ex allenatore del Napoli, che lo scorso maggio ha conquistato il titolo di campione d', ha preso il posto di Roberto Mancini sulla panchina dell'ha firmato un contratto fino ...Il tecnico di Certaldo inizierà così la sua nuova avventura in azzurro a Coverciano prendendo A settembre dunque inizierà l'eracon l'chiamata a centrare l'obiettivo qualificazione ...

Inizierà ufficialmente tra 10 giorni la nuova avventura di Spalletti alla guida della Nazionale. L'allenatore campione d'Italia in carica è stato ufficializzato come nuovo ct lo scorso 18 agosto dopo ...Ora che Luciano Spalletti ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla Nazionale italiana di calcio per i prossimi tre anni, che fine farà il… Leggi ...