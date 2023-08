Spalletti ct Italia | presentazione il 2 settembre a Coverciano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Lucianosarà presentato sabato 2come nuovo commissario tecnico della Nazionale. "Sabato 2alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di, sarà presentato ai media il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina", annuncia la Figc. "Ho sceltoperché ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano il calcio, è una guida forte e sicura, ha esperienza e un gioco brillante. Ma soprattutto perché, già alla prima telefonata, ha mostrato un entusiasmo contagioso", ha detto oggi Gravina in un'intervista al Corriere della Sera. "È un tecnico all’avanguardia, che lavora sempre per migliorarsi. L’uomo giusto al ...

Lucianoè ufficialmente il nuovo ct della Nazionale italiana . L'ormai ex Napoli ha firmato un contratto triennale e si prepara ora per i suoi primi impegni sulla panchina azzurra. Tra questi ...Per queste due importantissime partite,comunicherà la prima lista dei convocati venerdì 1° settembre. Il nuovo selezionatore ha firmato con la FIGC un contratto fino al 30 giugno 2026.In merito alla questione della clausola che legaal Napoli, Gravina ha spiegato: "All'inizio neppure sapevo dell'esistenza di questo documento, l'ho scoperto dai giornali. I nostri avvocati ...

Da Forte dei Marmi, la nota show girl Valeria Marini ha rilasciato qualche battuta a Radio Firenzeviola: "Spalletti per l'Italia mi piace, è un grande professionista. Io l'avevo detto a capodanno che ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...