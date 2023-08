Spagna | Hermoso rompe il silenzio e affonda Rubiales

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La calciatrice spagnola Jenniile anche lei chiede sanzioni ai danni del presidente della Federcalcio iberica Luis, al centro di una bufera per il bacio in bocca dato ...

'Il mio sindacato Futpro, in coordinamento con la mia agenzia Tmj, si sta occupando di difendere i miei interessi e di essere l'interlocutore di questa vicenda', ha detto, secondo quanto fa ...Anche la Lega spagnola di calcio femminile professionistico ha chiesto le dimissioni del presidente della Federazione Luis Rubiales in seguito al suo bacio forzato a Jennidurante la ...Durante i festeggiamenti nello spogliatoio dellaaveva risposto in video sorridendo alle compagne: "Eh, però non mi è piaciuto" . E nella diretta Instagram di Salma Paralluelo, altra ...

Spagna, bufera su Rubiales dopo il bacio alla calciatrice: chieste le sue dimissioni Sky Tg24

La calciatrice spagnola Jenni Hermoso rompe il silenzio e anche lei chiede sanzioni ai danni del presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales, al centro di una bufera per il bacio in bocca dato ...«Credo che quello che abbiamo visto sia stato un gesto inaccettabile. Credo anche che le scuse fornite dal signor Rubiales non siano sufficienti, credo addirittura che non siano adeguate e che, quindi ...