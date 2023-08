Spagna | Felipe VI si affida alla consuetudine | Feijóo candidato premier

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 agosto 2023)VI sie sceglie il vincitore delle elezioni Alberto Núñezper formare un nuovo governo Lasi è (politicamente) italianizzata da qualche anno. Con l’entrata in scena di Podemos (sinistra), Ciudadanos (destra liberale) e Vox (destra ultraconservatrice e di ispirazione franchista), il sistema politico iberico ha subito un autentico shock, passando da un bipartitismo praticamente perfetto e massima governabilità, a un bipolarismo maggiormente rappresentativo ma caratterizzato da una forte instabilità. Così come in Italia il Presidente della Repubblica svolge un ruolo da protagonista nella formazione del governo – con la consultazione dei leader di partito e proponendo il-, così in ...