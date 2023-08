Spagna | Feijoò chiederà la fiducia il 26 e il 27 settembre

Al popolare Feijóo il primo mandato per formare un governo in. Ma il probabile fallimento può agevolare il premier socialista ..."Alberto Feijòo si presenterà al Congresso per avere la fiducia il 26 e il 27 settembre". Lo ha annunciato la presidente del Congresso, la socialista Francina Armengol. Ieri il re ha deciso di ...🔊 Ascolta l'articolo Re Felipe VI decide dopo consultazioni con sette partiti politici Il re di, Felipe VI, ha compiuto una mossa storica annunciando che proporrà Alberto Nunez Feijóo, leader del Partido Popular, come candidato per la formazione del nuovo governo. Questa decisione arriva ...