Spagna | altro scandalo | il ct tocca il seno dell’assistente – Video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Dopo il presidente della federcalcio che bacia in bocca una giocatrice, ecco il ct cheildi una collaboratrice. La, vincitrice dei Mondiali di calcio femminili, deve fare i conti con unodopo l'. Nelle ultime ore sono state rilanciate le immagini che documentano l'esultanza del ct Jorge Vilda durante la finale vinta 1-0 contro l'Inghilterra: il ct, con lo sguardo rivolto verso il campo, mette una mano suldella sua collaboratrice Montserrat Tomé. In, i riflettori sono ancora accesi soprattutto sul caso che coinvolge il presidente federale Luis Rubiales. Durante la cerimonia di premiazione ha baciato sulla bocca la calciatrice Jenni Hermoso. Rubiales si è scusato per il gesto, ma il suo mea culpa non ha placato ...

La, vincitrice dei Mondiali di calcio femminili, deve fare i conti con uno scandalo dopo l'. Nelle ultime ore sono state rilanciate le immagini che documentano l'esultanza del ct Jorge ......

