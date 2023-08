Sony | la console per lo streaming di PS5 si chiama Portal | e costerà 219 euro

Dopo un'attesa durata circa tre mesi,ha presentato ufficialmente PlayStation Portal, ex PlayStation Project Q , un dispositivo per ... Nonostante possa sembrare unaportatile, questo nuovo ...La versione di Honkai Star Rail peravrà anche un beta test al quale è possibile iscriversi entro il 28 agosto. MARVEL SNAP Il trailer della versione realizzata appositamente per PC e ...Anche in 4K Vai all'approfondimento La promozione è valida fino a esaurimento scorte, esottolinea che prezzi indicati sono quelli praticati su direct.playstation.com, quindi potrebbero subire ...

Nuova offerta Sony: PS5 costa 449.99 euro in Italia dal 25 agosto per un periodo limitato Everyeye Videogiochi

Grazie ai primi video di chi ha provato PlayStation Portal, possiamo vedere il particolare dispositivo Sony in azione.Scopriamo tutti i dettagli sulle nuove e costose cuffie annunciate da Sony per PlayStation 5 e PlayStation Portal.