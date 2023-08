... in alta Valmalenco, in provincia di. Le dueerano a loro volta impegnare in un'escursione, quando si sono tuffate da un ponticello per provare a recuperare il cane che, finito in acqua,...commenta Aduesi sono tuffate nell' acqua gelida di un torrente per cercare di salvare un cane e non sono più riemerse. E' accaduto durante un'escursione in alta montagna in territorio di Lanzada. ...Si teme il peggio per dueche erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in territorio di Lanzada (), dove si trova il bacino di Alpe Gera. Da mezzogiorno, sul posto sono al lavo ...

Sondrio, 2 donne si tuffano nel torrente per salvare un cane: non riemergono TGCOM

Si sono tuffate nell’acqua gelida per cercare di salvare il cane, ma non sono più riemerse . Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in ...Il loro cane sarebbe scivolato nel torrente in Alta Valmalenco, così le due donne si sono tuffate per salvarlo ma non sono più riemerse ...