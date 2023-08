Sondaggi politici | si sente cattolico il 58% degli italiani

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nel 2012 era il 73%, il 49% è collocato nel centrodestra o a destra Dove vanno i cattolici in politica? Se ne parla sempre meno, soprattutto rispetto a molti anni fa. Non sono più al centro della vita pubblica, né oggetto del corteggiamento dei partiti. Forse perché sono meno? Secondo gli ultimidi Analisi Politica tra il 2012 e il 2023 sono scesi dal 72% al 58% in Italia quanti si sentono cattolici. Salgono dal 21% al 29% coloro che non si sentono tali anche se sono nati in questa cultura. Il 7% è di un’altra religione e il 6% non si esprime. Allo stesso tempo, però, quel 58% ha una religiosità maggiore. “Pochi ma buoni”, si potrebbe dire. I cattolici che affermano di avere un’alta religiosità salgono dal 35% al 49%, mentre scendono dal 48% al 42% quelli che ne hanno una media e dal 19% al 9% quelli che ne hanno una ...