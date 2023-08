Sondaggi elettorali Lab21 01 | il centrodestra è al 47 | 2%

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il Pd rimane sopra il 20%, ma non riesce a crescere Secondo uno dei pochi istituti che ha ripreso a fare.01, all’inizio del rientro dalle vacanze la maggioranza dirimane solida. Perde uno 0,4% rispetto all’ultima rilevazione, ma è saldamente in testa, con il 47,2%. A guidarla è Fratelli d’Italia, con il 29,2%, in leggero calo di due decimali. La Lega si conferma in buone condizioni, con un lusinghiero 10,3%, mentre Forza Italia scende dello 0,2% ed è al 7,1%. A questi si aggiunge anche lo 0,6% di Noi Moderati. Si assiste poi a un piccolo incremento del centrosinistra, che passa dal 26,2% al 26,4%. Non è però merito del Pd, che, anzi, lascia sul terreno un decimale e rimane poco sopra al 20%, al 20,1%. È una percentuale sui cui è da mese e da cui sembra non ...