Solo pubblicità “gratuita” per ISVEC | Santonastaso vuol vederci chiaro

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Caserta. Nel mese di Agosto l’Amministrazione Comunale sta pubblicizzando a mezzo social in pompa magna e quasi quotidianamente l’attività svolta dallarelativa alla pulizia della città. Quasi come se fosse un regalo, un dono per i casertani. Ma così non è, anzi. La scarsa attività nel corso dell’anno dell’, alla quale è stato prorogato nel mese corrente ed in attesa dell’espletamento di una nuova gara, il ricco contratto annuale di affidamento dei servizi di gestione pari ad oltre 12 milioni di euro scaduto a Luglio, è stata oggetto già due mesi fa di una mia interrogazione, rimasta come al solito, ad oggi, senza risposta. Tanti sono i punti critici evidenziati, tante le domande:ha fornito, così come da contratto, nuovi contenitori a tutti i cittadini? Ha effettuato il servizio di lavaggio e di disinfezione del ...