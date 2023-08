Sole e tanto caldo a Bergamo almeno fino a venerdì

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Francesco Sudati del Centro meteorologico lombardo spiega come sarà il tempo ae in Bergamasca oggi, mercoledì 23 agosto, e nei prossimi due giorni. Mercoledì 23 agosto 2023 Tempo Previsto:ggiato per tutto il giorno su tutto il territorio regionale, fatte salve qualche locali ed effimere stratificazioni lungo le Prealpi tra la tarda notte e le prime ore del mattino. Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento tra 23/25 °C, ma con valori decisamente più elevati all’interno dei centri urbani. Massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 36/38 °C con punte di 39/40 °C nella bassa occidentale. Venti: Molto deboli ovunque, salvo locali rinforzi di brezza nei pressi dei laghi o lungo gli sbocchi vallivi più esposti. Giovedì 24 agosto 2023 Tempo Previsto:ggiato per tutto il giorno su tutto il territorio ...