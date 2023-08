Softball | Coppa delle Coppe 2023 | Caronno vince ancora Hoboken Pioneers sconfitte 10-0

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Prosegue a gonfie vele il cammino dinelladi. La squadra lombarda ha infatti inanellato la sua terza vittoria consecutiva nel torneo, passeggiando contro lecon il risultato di 10-0 maturato in soli 4 inning. Un match dominato in lungo e in largo quella della squadra italiana, abile a mettere a referto dodici valide segnando in ogni ripresa. Il primo punto è arrivato grazie a un doppio di Gasparotto che ha invitato Eguchi a timbrare, preludio di altri due sigilli marcati nel secondo round, complici i singoliappena citate Eguchi e Gasparotto. Ma il colpo di grazie arriva nel terzo turno, quando le Rheavendros allungano di altre cinque unità che spianano la strada verso il ...

Parte laCampioni dia Saronno e Legnano: la Inox Team in campo per vincere. È questo il messaggio lanciato dal Saronno per l'avvio del massimo trofeo continentale sui campi di Saronno e Legnano ...Tra meno di due settimane prenderà il via laCampioni - Premier Cup diche si disputerà sui campi di Saronno e Legnano . Grandea Legnano e Saronno La kermesse sportiva si terrà da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023. La ...Il Gruppo C della XVIIdel Mondo diFemminile si è chiusa con la vittoria del Giappone con il risultato di 7 - 1 sul Canada per il primo posto. A causa dell'orario di chiusura della partita precedente,...

CARONNO PERTUSELLA – Nessuna sorpresa nella terza giornata della Coppa delle Coppe di softball che si sta giocando a Bariola di Caronno Pertusella. Le due migliori sono rimaste imbattute. La ...Prosegue a gonfie vele il percorso di Caronno in Coppa delle Coppe 2023. Dopo la brillante doppia vittoria contro Les Grizzlys e Tempo di Praga la squadra varesotta si è imposta in quattro inning anch ...