Softball | Coppa delle Coppe 2023 | Caronno firma il bis | Sant Boi demolito 10-0

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Prosegue a gonfie vele il percorso diin. Dopo la brillante doppia vittoria contro Les Grizzlys e Tempo di Praga la squadra varesotta si è imposta in quattro inning anche contro ilBoi, superandolo nettamente per 10-0. Un match costantemente in controllo quello della squadra italiana, abile a marcare subito due punti nell’inning inaugurale, per poi trovare un super allungo nella terza ripresa, contraddistinta da sei sigilli. Al quarto e ultimo turnoha poi trovato gli ulti due timbri, mettendo a referto un 10-0 con cui si è posizionata provvisoriamente al comando della classifica con il bottino pieno.: doppia ...

Parte laCampioni dia Saronno e Legnano: la Inox Team in campo per vincere. È questo il messaggio lanciato dal Saronno per l'avvio del massimo trofeo continentale sui campi di Saronno e Legnano ...Tra meno di due settimane prenderà il via laCampioni - Premier Cup diche si disputerà sui campi di Saronno e Legnano . Grandea Legnano e Saronno La kermesse sportiva si terrà da lunedì 21 a sabato 26 agosto 2023. La ...Il Gruppo C della XVIIdel Mondo diFemminile si è chiusa con la vittoria del Giappone con il risultato di 7 - 1 sul Canada per il primo posto. A causa dell'orario di chiusura della partita precedente,...

CARONNO PERTUSELLA – Anche le catalane del Sant Boi si sono dovute inchinare allo strapotere sinora dimostrato della Rheavendors Caronno. Nella seconda giornata della Coopa delle Coppe, oggi ...La rappresentate italiana è la formazione di casa dell'Inox Team Saronno, detentrice dello scudetto e tra le favorite. Da giovedì gli scontri diretti che porteranno alle finali di sabato ...