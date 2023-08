Social trend | le sneakers che accompagnano i midi dress

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sembra proprio che i tempi in cui d’estate ci si sfidava al sandaletto più appariscente siano finiti, lamania non vuole attenuarsi. È ormai da qualche anno che ledetengono il gradino più alto nel mercato delle calzature e non hanno alcuna intenzione di cedere il posto d’onore, anzi. Secondo alcune analisi del Future Market Insights (FMI) il mercato delleda donna nel 2022 ha raggiunto un valore di 27.031,9 milioni di dollari con una previsione per il 2032 di un CAGR DEL 6,70% puntando a raggiungere i 51.703,5 milioni, dimostrandosi ancora oggi un mercato in piena crescita. Questo malgrado le gravi accuse a famosi marchi per sfruttamento minorile e manodopera sottopagata, poca attenzione all’ambiente e scarsa qualità delle materie prime. Nonostante non ci sia stato alcun accenno alle scarpe da ginnastica ...