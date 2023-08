(Di mercoledì 23 agosto 2023) Che cosa prevede il Regolamento europeo IlAct si basa sul principio che ciò che è illegale offline debba esserlo anche online. Non si applica solo ai, ma anche alle ...

... quest'anno come non mai, molti ricorreranno al riutilizzo del materiale degli anni passati (zaini e astucci), allo scambio/regalo di prodotti anche attraverso gruppi online e sui, ...

... salvo eccezioni, fondare una responsabilità disciplinare, diverso è il caso dei post pubblici suiche, avendo una diffusività maggiore, possono addirittura giustificare il ...

Social network, entra in vigore il Digital Services Act: su Facebook e Instagram torna l'ordine cronologico TGCOM

Al via, dal 25 agosto, il nuovo regolamento europeo: in che cosa consiste e che cosa rischiano le piattaforme che non si adeguano ...