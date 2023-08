Sky | Di Marzio Rivela | “Veiga al Napoli | Cauta Speranza nella Trattativa – Gli Ultimi Aggiornamenti”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gianluca Didi Sky Sport ha fornito glisullatrae Celta Vigo per Gabri. Nonostante le difficoltà, c’è un cauto ottimismo per la conclusione dell’affare. CALCIOMERCATO. Ilè ancora impegnatoper portare Gabri, il talento spagnolo del Celta Vigo, in Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Disu Sky Sport, nonostante le difficoltà emerse, c’è un cauto ottimismo sulla possibilità di concludere l’affare. Diha dichiarato: “Il nome più caldo in casaper il mercato in entrata è Gabri, centrocampista spagnolo classe 2002 ...