Skinamarink | la recensione | se l' horror arthouse viene portato all' estremo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ladi- Il risveglio del male: incubi, paure e il buio incessante nell'analogico (ed) filmdi Kyle Edward Ball. In streaming sul canale Midnight Factory su Prime Video Channels. Dai, ci proviamo. Uniamo i puntini, e tentiamo di rintracciare il filo principale, così da aggomitolare il senso di tutto. Qualora ci sia davvero un senso, però. Con un consiglio: se avete paura dell'oscurità, questo non è un film da vedere prima di andare a dormire. Perciò, partiamo da un avvertimento: lasciatevi trasportare dal buio, dai rumori, dalla sensorialità di un filmche supera il concetto di, avvicinandosi invece verso un confineed estremizzato nella sua infinita ricerca dell'estetica, granulosa e artigianale come un found ...