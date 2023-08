Singolo o doppio zero | sulle orme del Mito

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano La storia della roulette si espande attraverso varie tappe che risalgono a tempi antichi per poi avvicinarsi gradualmente alla modernità. Un cammino fatto di invenzioni, sviluppi, variazioni e leggende dal carattere persino inquietante. Segmenti di una strada che ha in ogni caso portato la roulette a diventare un gioco di inarrivabile attrattiva, anche ai giorni nostri. Moto perpetuo In tutte le principali piattafdi gioco in rete è possibile rintracciare varie versioni di roulette, da provare in modalità demo gratuita oppure con denaro reale. Le due principali connotazioni del gioco si legano sempre e comunque al concetto di roulette europea o americana, con differenza consistente nel fatto che sia visibile una sola tasca con lo 0 (nel primo caso) oppure un0 (nel secondo caso). Se andiamo a compiere un ...