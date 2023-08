SIM telefoniche | se hai un numero così può valere migliaia di euro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Alla gente, si sà, piace collezionare ogni cosa. Dalle schedeai francobolli. Dalle sorpresine delle uova Kinder alle penne. Dalle monete alle SIM. Per quel che riguarda le Sim, c’è un motivo ben preciso per il quale vengono ricercate; più che per la schedina in se diciamo che ciò che suscita interesse è il, e a quanto pare alcuni valgono davvero una bella fortuna. Scopriamo tutto nell’articolo di oggi. Tra i collezionisti esistono delle SIM Top Number, ovvero SIMche possono raggiungere un valore davvero elevato fino a raggiungere somme di 50.000. Il segreto che si cela dietro queste SIM è la sequenza numerica, che ha una particolarità davvero unica. Su eBay, noto sito web di vendite online, è famosa un asta nella ...

Tra le ipotesi ci sarebbe quella di addebitare questa spesa sulle utenze. Questo perché ... Questo perché chi ha più di unasi troverebbe a pagare il canone una singola volta. Da qui l'...Tra assicurazione dell'auto da fare, gomme da monitorare,da comprare, contanti da sfoderare, alla scoperta di una delle più antiche città albanesi di Michele Monina G iorno uno, ...Una prova è data dal numero didi telefonia mobile in possesso di soggetti umani, ovvero non usati per la domotica e l'automazione industriale. Si parla di 78.3 milioni di schede, ...

Offerte telefoniche per USA: 8 opzioni per chi viaggia negli States Notizie per Risparmiare di ComparaSemplice.it

Gli operatori virtuali con Vodafone o altri gestori restano comunque autonomi per uanto riguarda la promozione, commercializzazione e attivazione delle SIM. Operatori virtuali con Vodafone: la lista ...Arriva una proposta che prevede l'addebito del Canone Rai sulle utenze telefoniche. Ecco cosa sappiamo a riguardo ...