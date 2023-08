Siena | il Tar accoglie la richiesta della Figc | udienza contro esclusione dalla C anticipata al 4 settembre

(Di mercoledì 23 agosto 2023) È statadal 26 al 4l’straordinaria riguardante il ricorso dell’dal prossimo campionato di Serie C. Il Tar del Lazio ha infatti accolto la, la quale sosteneva che la sospensiva Tar bloccasse “l’individuazione di un soggetto in grado di assumere il titolo sportivo delper la successiva iscrizione al campionato di Eccellenza”. Ciò avrebbe di conseguenza avuto ricadute negative sul girone Toscana di questa categoria. SportFace.

... Figc eFc per capire la strada da percorrere in vista del 26 settembre, quando è fissata la nuova udienza delsui ricorsi presentati dalla società Acr', Il Comune intanto 'ha ...L'Acr'non ha commentato in questi giorni e non intende commentare i vari "teatrini", avvenuti dopo le due evidenti disposizioni del' ma trova 'folle' che la Atlas Consulting 'che nulla è e nulla ...Comunque ilci prova e l'ultimo baluardo della resistenza è rappresentato, in attesa della sentenza deldel Lazio del prossimo 26 settembre, dal gruppo di Giacomini in arrivo dalla ...

Clamoroso: il Tar del Lazio blocca le consultazioni sul Siena Calcio Gazzetta di Siena

La Figc ha comunicato al Comune di Siena che la procedura ex articolo 52, comma 10 delle Noif per l’iscrizione al campionato d’Eccellenza della “neo costituita Siena Fc è al momento sospesa”.SIENA. Dopo l’indicazione da parte del Comune di Siena, avvenuta nella giornata di lunedì 21 agosto, del soggetto idoneo per l’iscrizione al campionato di ...