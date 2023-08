Si tuffano per salvare un cane e non riemergono dal bacino

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Si sono tuffate nell'acqua gelida per cercare diil, ma non sono più riemerse. Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in territorio di ...

Si sono tuffate nell'acqua gelida per cercare di salvare il cane, ma non sono più riemerse. Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in territorio di Lanzada (Sondrio), dove si trova il bacino di Alpe Gera. Da mezzogiorno, sul posto sono al lavo diverse squadre di ...

SONDRIO, 23 AGO - Si sono tuffate nell'acqua gelida per cercare di salvare il cane, ma non sono più riemerse. Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in ...L’ex ballerino è stato paparazzato mentre si gode gli ultimi giorni di relax in barca, in compagnia degli amici e di un (possibile) flirt estivo.