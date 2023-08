Si schianta aereo tra Mosca e S Pietroburgo | 10 le vittime I filorussi | Prigozhin e il suo vice Utkin sono morti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Uncon 10 persone a bordo si èto trae San. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza russi, aggiungendo che non cisuperstiti.a bordo dell’caduto . «Nell’precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgenyera elencato tra i passeggeri». Lo riferisce Rosaviatsia, l’agenzia federale del trasportorusso, citato dai...

L'è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. A bordo del jet Embraer, secondo l'Agenzia per l'aviazione civile russa, Prigozhin figurava nella lista dei ...... pur non sbilanciandosi, conferma la presenza del secondoe chiarisce: 'Nonostante molti canali scrivano che Prigozhin è morto, avrebbe potuto volare sull'altro'. Secondo un altro canale ...L'Agenzia federale russa del trasportoin una nota ha riferito che 'è stata avviata un'indagine sullo schianto dell'Embraer avvenuto questa notte' e ha confermato che 'nell'elenco dei ...

Aereo si schianta in Russia: "Prigozhin era a bordo" Today.it

In precedenza, l'agenzia Tass aveva riferito che dieci persone erano morte dopo che un aereo privato si era schiantato nella regione russa di Tver, a nord di Mosca. L'aereo, in rotta da Mosca a San ...A sua volta, l’Agenzia federale dei trasporti aerei, citata da diverse testate russe, ha riferito che nell’elenco dei passeggeri compaiono il cognome e il nome del capo del gruppo Wagner, Yevgeny ...