Sgarbi | i vaccini e la vecchia disinformazione

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Su Whatsapp ci è stato segnalato un video che avevamo già visto circolare nel 2022 senza trattarlo, questo: Nel video, come potete verificare, vediamo Vittorioriportare un audio, a suo dire dell’ex magistrato Beniamino Deidda, audio in cui il magistrato in pensione fa specifiche affermazioni contro l’obbligo vaccinale. Peccato che il testo di quell’audio circolasse già dal 2021, e che il magistrato citato dal’avesse da subito smentito, come riportato da La Nazione edizione di Firenze il 6 agosto 2021: “Si tratta – afferma Deidda smentendo categoricamente di essere l’autore delle frasi – in parte di banalità e in parte di sciocchezze costruite di sana pianta da un falsario“. Deidda, fino al 2012 procuratore generale presso la corte d’appello di Firenze e poi per quattro anni componente del comitato direttivo della Scuola superiore di ...

