Sfregio al Corridoio Vasariano a Firenze | sospettati due turisti tedeschi | trovate in casa bombolette spray – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Duesonodi essere gli autori degli sfregi alle colonne della notte scorsa a, dove è stata ritrovata una scritta che inneggia a una squadra di calcio tedesca di terza lega. I due sono stati rintracciati dai carabinieri in un appartamento che condividevano con altre nove connazionali. L’intero gruppo è stato portato in caserma al comando provincia in borgo Ognissanti per l’identificazione. Uno dei dueindossava ancora la stessa maglietta con cui lo hanno immortalato le immagini delle telecamere di sorveglianza la notte scorsa. Nell’appartamento i carabinieri hanno anche ritrovato delledi vernice nera e alcuni vestiti, che saranno confrontati con ...