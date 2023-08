Sette giorni all’Europeo 2023 di salto ostacoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Milano, 23 agosto– Mancanoal primo concorrente che andrà in campo all’Ippodromo Snai San Siro per il FEI Jumping European Championship, in programma da mercoledì 30 agosto a domenica 3mbre. Si tratta della terza edizione del campionato continentale ospitata dall’Italia, dopo le due di Roma 1963 e San Patrignano 2005. C’è grande fermento, nello storico impianto milanese, per gli ultimi ritocchi a tutto quello che farà da cornice al più importante evento dell’anno per il, al quale parteciperanno i migliori amazzoni e cavalieri europei: complessivamente saranno 87 in rappresentanza di 24 nazioni, 62 dei quali in gara anche a squadre per 16 team (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, ...