Serie C | Festa lancia l’Avellino | “Ripetiamo il percorso del Benevento | D’Agostino come Vigorito” VIDEO

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il campionato diC è alle porte, e l’occasione per stuzzicare il primo cittadino di Avellino, Gianluca, sulla prossima stagione calcistica è stata troppo ghiotta, consci della sua fede acclarata per la squadra biancoverde. “Speriamo in un campionato di vertice. Ovviamente spingo per la promozione delma faccio un grande in bocca al lupo alin questa stagione. Ovviamente, inutile nasconderlo: il giorno del derby spero vinca la squadra di Rastelli. Il presidente, ha investito tanto negli anni. Speriamo possa ripercorrere la stessa strada degli stregoni, quella che li ha condotti nel calcio che conta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.