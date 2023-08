Serie B | decisa ufficialmente la sede di Catanzaro-Ternana

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La LegaB ha comunicatolo stadio in cui si disputerà. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato dellaB. COMUNICATO – In attesa delle decisioni della Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC relativamente ai lavori di adeguamento realizzati allo stadio Ceravolo, la LNPB conferma che l’incontrodel 27 agosto prossimo si disputerà nell’impianto comunale di Lecce “Ettore Giardiniero” (in Via del Mare), così come indicato dalla stessa US1929 indi iscrizione al CampionatoBKT 2023/2024. La Lega B, in base alle risultanze della Commissione federale, renderà nota ladella 3a giornata di campionato, ...