Serie A | novità nella 2ª Giornata | cade un discusso tabù arbitrale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Importantein vista della secondadiA. Unache riguarda le designazioni arbitrali.un importanteche spesso ha accompagnato dibattiti e ‘teorie del complotto’ degli anni passati: la territorialità. La sfida tra Verona e Roma sarà arbitrata da Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma. L’anno scorso Doveri era stato designato come quarto uomopartita Sassuolo-Roma, quest’anno la ‘barriera’ è definitivamente crollata. Laera stata annunciata dal designatore Gianluca Rocchi che aveva dichiarato: “se nel 2022 devo limitarmi e non mettere il più bravo perché c’é la territorialità, beh, allora siamo nel Medioevo“. “Sarei contento e soprattutto sarebbe un passo avanti dal punto di vista culturale per ...

... in assoluto tra le più attive sul mercato inA. Italiano può contare su un attacco nuovo di zecca - fuori Cabral, dentro gli interessanti Nzola e Beltran - ma leci sono anche a ...BMW a IAA 2023: la nuova5 PHEV LE ALTREDurante l'IAA di Monaco saranno presentate anche la versione full electric di5 , e la ammiraglia blindata i7 Protection . Ci sarà spazio ...Ogni giorno siamo raggiunti da titoli che annunciano laclamorosa "in arrivo sul mercato" ... il collegamento ine quello in parallelo . Collegamento in. Se le celle si collegano ...