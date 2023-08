Serie A | Cambiamento storico nell’arbitrato italiano | fine delle limitazioni territoriali

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 2023-08-23 13:04:28 Il web è in trepidazione: C.nel calcio. E nel modo di intendere il calcio europeo, in realtà. Ad oggi siamo tutti consapevoli dell’impossibilità che esisteva per un arbitro di una regione di fischiare per squadre di quella regione. Ebbene, inA è finita. Da oggi viene eliminata la ‘scheda’ del vincolo territoriale per la nomina degli arbitri inA. Ed è stato fatto con un appuntamento: Daniele Doveri (nato a Volterra, Firenze, ma residente a Roma e tesserato della sezione romana) è stato scelto per dirigere la sfida tra Hellas Verona e Roma di Mourinhoin programma sabato 26 agosto alle ore 20:45 nella seconda giornata diA 2023/24. Nei giorni scorsi lo stesso Doveri si era espresso favorevolmente sulla possibile ...