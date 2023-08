Serie A | cade la preclusione territoriale | il romano Doveri arbitrerà Verona-Roma

(Di mercoledì 23 agosto 2023)– Tra le righe delle designazioni per la seconda giornata diA 2023-2024, spicca una novità storica: l’arbitro Danieledella sezione di1 è stato infatti indicato per dirigere la gara tra, in programma sabato sera alle 20.45 allo stadio ‘Bentegodi’. Una scelta che fa dunque dere totalmente lacon un arbitrochiamato ad arbitrare una delle due squadre della capitale. Una ‘battaglia’ del designatore Gianluca Rocchi, che fare di fatto un tabù e apre a nuovi scenari, con altri arbitri ‘ni’ (come La Penna, Fourneau e Marini) ora potenzialmente designabili pere ...

