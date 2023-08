Sergio Ramos | dalla Spagna | il Galatasaray offre 10 milioni più bonus

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non giocherà al Besiktas, ma le chance di vederein Turchia restano elevate. Sfumato il passaggio al club bianconero, l’ex difensore di Real Madrid e Psg, tutt’ora svincolato, ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita (23a stagione) e continua ad aspettare un’occasione in Europa. Ad oggi, secondo “As”, l’unica opzione concreta sarebbe rappresentata dal, impegnato contro il Molde nei play-off di Champions. In caso di qualificazione, il club giallorosso diventerebbe una priorità perche vuole giocare la massima competizione continentale. Il calciatore avrebbe chiesto un biennale da 15complessivi, la proposta delè di 10 più: la trattativa starebbe andando avanti, a ...

