Serena Williams dà il benvenuto alla seconda figlia appena nata con questo divertente video TikTok

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 23 agosto 2023)è diventata mamma di due splendide bambine. La regina del tennis e suo marito Alexis Ohanian hanno dato illorocondividendo unsu. Per dare illoro secondogenita, Adira River Ohanian, la coppia ha condiviso un simpatico e dolcesul profilodella tennista. “Benvenuta, mio bellissimo angelo”, ha scritto la leggenda del tennis nella didascalia del post. @Welcome my beautiful angel ? original sound -Il, con Beautiful angel di Bazzi e Camila Cabello in sottofondo, mostra i due seduti su un divano, in un ...