Selvaggia Lucarelli Vs Ermal Meta | Scontro Sulla Violenza Di Palermo!

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il caso dellasessuale di gruppo ai danni di una 19enne a Palermo, ha scosso l’Italia intera. A parlare della vicenda e a scagliarsi contro gli aggressori, ci ha pensato anche il cantante. Le sue parole però, sono state criticate da, la quale ha replicato in men che non si dica al cantante via social. Ne é nato un botta e risposta infinito. Ecco i dettagli! La rabbia diper ladi Palermo In questi giorni ha fatto parecchio scalpore la notizia arrivata da Palermo e secondo la quale un gruppo di sette ragazzi avrebbe stuprato una loro coetanea, dopo averla fatta ubriacare. Il branco, così é stato definito da tutti i telegiornali e gli organi di informazione, é stato identificato. La vittima é ...

D'altro canto, c'è anche chi ha definito i suoi tweet ' forcaioli ', come. La giornalista ha sostenuto che un atto così violento andrebbe punito in altri modi e non con ...Pure sullo stupro di Palermo , dove una 19enne è stata violentata da sette ragazzi, si riescono a creare polemiche e divisioni. Ovviamente dove c'è zizzania c'è anche, che ha infiammato gli animi entrando in polemica con Ermal Meta . Quest'ultimo è conosciuto come un artista pacato, ma sulla brutta vicenda di Palermo si è reso protagonista di ...... scrittore e opinionista dai toni pungenti, già concorrente di Ballando con le Stelle , dove sono state eclatanti le sue liti con la giornalista e giudice del programma; Samira ...

Stupro Palermo, scintille tra Selvaggia Lucarelli ed Ermal Meta: che cosa si sono detti sui social Adnkronos

Tra questi ultimi, ad esempio, citiamo la scrittrice Francesca Barra (“Il mondo non si rimette a posto pensando che “uno valga uno”, che la vendetta o la tortura siano l’unica strada percorribile“) e ...Si arricchisce il cast di Ballando con le stelle tra nomi ufficiali e non ufficiali, ma ci sarà davvero da divertirsi.