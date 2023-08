Seconda possibilità per ottenere il bonus trasporti | il 1° di settembre sarà corsa all’ottenimento perché solo chi arriva prima ha possibilità di ottenerlo

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il ritorno dalle vacanze e la ripresa del lavoro oltre ad essere piuttosto traumatici già di loro, sono anche il momento per riprendere in mano l’organizzazione per l’autunno. E, tra le cose da mettere in agenda, non c’è da dimenticarsi il, visto che quest’anno noncosì facile da accaparrare. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X ...